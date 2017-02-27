Кто может претендовать на наследство, хотя не указан в завещании?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер сообщений и их география – необъятны. Жалуются на всех и вся, со всех уголков Беларуси. На некоторые вопросы ответы даёт юрист.

Вопрос:

Завещание составлено на имя моих братьев и сестры, я являюсь инвалидом второй группы, не рабочей. Могу ли я претендовать на долю наследства?

Елена Мойсейчик, юрист:

Да, можете. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).