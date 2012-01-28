Крещенские морозы в Беларуси: кого испугал холод, а кого вдохновил на зимние подвиги

Новости Беларуси, Минск. Диагноз «переохлаждение» не только ставят медики своим пациентам, но и автомобилисты своим железным коням. При этом есть и плюсы. Морозам рады купальщики – моржи, рыбаки, юные фигуристы и хоккеисты.

Минус 13 градусов по Цельсию. Много это или мало? – сегодня мнения разделились. И если одних безжалостный столбик термометра все-таки заставил подчиниться зимним тенденциям, то со стороны других наблюдалась совершенно обратная реакция.

Почему вдруг столичному школьнику захотелось охладиться в самый разгар сезона белорусских заморозков, мы так и не успели узнать. Герой дня скрылся с места событий при виде нашей телекамеры. Но, тем не менее, повторять такой опасный трюк медики не советуют. Ведь получить обморожение можно и без дополнительных маневров: лишние минуты на морозе – и вот она – больница.

Пациент:

Я вообще отлично себя чувствую.

Свои силы пациент Больницы скорой медицинской помощи явно преувеличивает. В отделение ожоговой реанимации его, как и коллег по несчастью, доставили ночью с обморожением серьезной степени. Низкая температура, повышенная влажность и сильный ветер – около 4 часов в таких условиях – и дело сделано.

Марина Маркевич, анестезиолог-реаниматолог ожоговой реанимации Минской больницы скорой медицинской помощи:

Они у нас не пробыли еще суток. Полностью идет обследование, полностью идет интенсивная терапия.

Романа Мельникова скорая забрала прямо остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Донельзя замерзшие руки прячет до сих пор.

Роман Мельников:

Постоянно руки в холоде на работе. Я уже ничего не почувствовал, просто они постоянно в холоде.

Не вода, а парное молоко, не мороз, а жара, не прорубь, а южный курорт! В том, что в этом теле течет горячая кровь, мы убедились лично. Ведь в то время как одни, чтобы согреться, одеваются, морж Николай не только раздевается, но и, по его словам, «принимает теплую ванну».

Валерия Ушакевич, старшая медсестра Минской спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Люди, спускающиеся в воду, идут не на троссе, а самостоятельно.

В случае развития острого состояния, потери сознания либо какого-то другого, человек физически без страховки уходит под лед, и время для спасения увеличивается, а мозг в течение пяти минут погибает.

А вот дизельным авто в такие морозы без лишней закалки уж точно никак. Водитель этой иномарки аварийный знак выставил в самом центре Минска. Благо, по большей части, «временными недомоганиями» аккумуляторов сегодня все и заканчивалось. ДТП – единицы.

Минчанка:

Дышите воздухом. Тем более такая погода хорошая!

В том, что мороз и солнце – день действительно чудесный, убедились юные фигуристы. На столичных катках они упражнялись в ледовых па и скрещивали клюшки в борьбе за личные рекорды. А у такой погоды, как и оказалось, проигравших нет.

Минчанин:

Мы сегодня пришли покататься на Октябрьскую площадь. Приходите – море бодрости, море веселого настроения.