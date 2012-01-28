Третий чемпионат по парению в русской бане под Полоцком

Новости Беларуси, Витебская область. Несколько десятков участников соревновались на длительность пребывания в парной. А самые выносливые затем окунулись в снег и прорубь.



Чтобы протопить баньку, понадобилось два кубометра дров. Парились под Полоцком всем районом. В эту субботу – банный день непростой. Любители горячего пара собрались помериться силами.



В этом конкурсе, как ни в каком другом, ради победы придется попотеть. Кто пересидит всех в парилке, тот и выиграл. Да и веник в данном случае не просто привычный банный атрибут, а почти спортивный снаряд.



За нагнетание жара веничком – дополнительные баллы. Бонусы конкурсанты зарабатывали и на контрастных процедурах – из парной прямо в сугроб.



Николай Фролов, участник банного чемпионата:

Нормальное самочувствие! Здоровый образ жизни! Помогает работать.



Евгений Лысенок, участник банного чемпионата:

Супер все! Колет, щиплет, но это стоит того, бассейн холодный, потом снег – здоровый образ жизни!



А самые отважные рискнули нырнуть в прорубь.



Банщики повыносливее угощали конкурентов паром, подливая воду на раскаленные камни. 100-градусную температуру и высокую влажность выдерживали не все. Слез с верхнего полка – сошел с дистанции. Максимальное время в парной – 25 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Вячеслав Мурашкевич, участник банного чемпионата:

Стратегия в соревнованиях одна – кто кого пересидит. Надо сидеть там – и все. Учитывая, что ребята помоложе, обидно, если они останутся за мной.



Обязательные критерии отбора соревнований – здоровое тело и спортивный дух. Кстати, участники в теле нагрузки переносят легче.



Андрей Бушунов, судья банного чемпионата:

Начиная от возраста и до состояния здоровья. У кого-то, так сказать, слой «теплозащитный» должен быть, чтобы ограждать от температуры. Худым сложнее.



На пару с мужчинами в каждой команде – настоящие горячие женщины. Для прекрасной половины баня как салонные процедуры. Для красоты и омоложения.



Светлана Богослав, участница банного чемпионата:

Я очень люблю баню. Это здоровье, прежде всего, а контраст вот этот вообще супер!



Для участников турнира поход в баню каждую субботу – образ жизни. Потому церемония награждения, скорее, символическая – в бане все равны.