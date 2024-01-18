Крещенские купели в Минске оборудуют в 3 местах

Православные верующие готовятся к особому ритуалу. В Минске уже 18 января, в Крещенский сочельник, можно будет окунуться в прорубь с освященной водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице оборудуют купели в трех местах: на Цнянском водохранилище, в Дроздах и на Комсомольском озере. Там же устанавливают отапливаемые раздевалки, будет организована выездная торговля. Мероприятия начнутся 18 января в 18:00 с освящения купелей и продолжатся весь следующий день до полуночи. У каждой купели будут дежурить специалисты МЧС, ОСВОД и медики.

Андрей Войтик, начальник отдела центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС:

Необходимо предусмотреть одежду, в которой желающий будет погружаться, идти к месту, после выхода наденет ее. Наличие чая рекомендуется для общего согрева организма. Противопоказание – состояние алкогольного опьянения. После выхода из купели разогреть тело: либо растереться, либо теплое помещение.

Александр Галицкий, главный водолазный специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО ОСВОД:

У каждой майны находятся непосредственно два спасателя, медработник, которые смотрят за процессом, чтобы вовремя оказать скорую медицинскую помощь. Если кто-то из окунающихся почувствовал даже малейшее недомогание, он просто говорит об этом или сотруднику ОСВОД (спасателю), или медработнику. И ему на месте сразу же в карете скорой медицинской помощи оказывается медпомощь.