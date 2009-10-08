Крематорий на Тайване будет превращать тепло от сжигания тел умерших в электричество

Электроэнергия будет производиться для новой системы воздушного кондиционирования, установленной на втором этаже здания.

Крематорий уже вложил 7,7 млн тайваньских долларов (ок. $260 тыс.) в оснащение здания оборудованием для переработки тепла от печей в электричество.

Однако нашлись у проекта и критики, которые считают, что данная технология будет расстраивать семьи усопших. По словам главы муниципалитета Тайбэя, «родственникам умерших вряд ли понравится тот факт, что прохлада в здании поддерживается благодаря телам их родных, которые сжигаются внизу».

Владельцы крематория отказываться от своего проекта не собираются, однако могут использовать полученную таким образом электроэнергию для других целей – например, для освещения здания, сообщает Prian.ru.