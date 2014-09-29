Ковчег с мощами Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского доставили в Минск

Новости Беларуси. Более тысячи человек пришли поклониться мощам Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. В миру Валентин Войно-Ясенецкий был хирургом. За свою врачебную деятельность он спас не только сотни жизней, но и душ, за что и причислен к лику святых.

В наше время Святитель Лука является покровителем всех врачей и последней надеждой для неизлечимо больных людей.

Поклониться реликвии можно с 8 утра до 22 вечера в Доме Милосердия вплоть до 14 октября. Для паломников предусмотрены палатки с горячим питанием и чаем.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Очень важна еще эта деталь, крайне важна, что данное мероприятие не будет чисто такой возможностью простого паломничества к мощам. Для нас очень важно, чтобы люди увидели и соприкоснулись с пониманием подвига, крестного подвига и образа почти нашего современника.

Прихожане:

В первый же день приехали попросить здоровья себе, детям в первую очередь. Мы из Гомельской области, из Калинкович. Попросить деткам здоровья, чтобы Боженька нас простил за все грехи.

Хотим помолиться Святителю Луке о наших бабушках, дедушках. Они у нас пожилые, болящие. Хотим попросить его о том, чтобы радовали нас своим здоровьем долгие годы.

Архиепископ Лука имел белорусские корни. К мощам архиепископа часто обращаются за помощью тяжелобольные люди. Святителя Луку считают покровителем всех врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.