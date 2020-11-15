Космонавт Олег Новицкий: «В третий полёт, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг»

Новости Беларуси. Стало известно, что наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий – в третий раз отправится на МКС. Старт намечен на апрель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Олег будет командиром экипажа, программа исследований предусматривает два выхода в открытый космос. Пока же астронавты проходят подготовку в США. Традиционно наш телеканал следит за космическими успехами Олега Новицкого, и мы задали ему несколько вопросов.

Евгений Поболовец, СТВ:

Олег Викторович, прежде всего расскажите о программе полета. Будем выполнять подготовку к двум выходам в открытый космос Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Программа подготовки у нас будет, я считаю, довольно интересная. Помимо, скажем так, стандартных долговременных экспериментов, мы будем выполнять подготовку, во-первых, к двум выходам в открытый космос. К нам должен прилететь наш новый модуль. Мы несказанно этому рады, потому что это значительно расширяет возможность российского сегмента как в плане проведения экспериментов, так и в плане обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Ну и, конечно, будем надеяться, что появятся какие-то новые эксперименты, может быть, получится с ними поработать на орбите. В целом, программа будет очень интересная.

Евгений Поболовец:

На орбиту вы традиционно берете с собой белорусский флаг, в этот раз тоже планируете? И в свете последних событий, не изменятся ли его цвета? «У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один» Олег Новицкий:

Да, в третий полет, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг. Когда меня спрашивают: «Какой?», у меня даже не возникает мыслей, чтобы как-то ответить. У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один, это наш белорусский флаг, с белорусским орнаментом, красно-зеленый. И менять его, я считаю, это просто некрасиво – это огромная история, это история страны, история родной земли. Поэтому я буду только рад. Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь» Евгений Поболовец:

Знаем, вы любите гостить в Беларуси, дома, в Червене. В этом году удалось побывать до всей этой истории с COVID-19? И вообще, сейчас, если выпадет такая возможность, не страшно ли будет приехать?

Олег Новицкий:

Я точно не знаю, закрыты границы или нет. Но, к сожалению, пока действительно приехать не могу. Я очень хочу побывать дома. Последний раз я был там в марте на дне рождения мамы. Домой, конечно, очень сильно тянет, я бы приехал уже, наверное, не один раз, но, к сожалению, идет процесс подготовки. Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Мне там бояться некого Ничего страшного нет, что мы иногда сидим на карантине, после наших командировок на самоизоляции сидели. Нормальный человек всегда найдет себе достойное занятие, которое связано или с семьей, или с работой, с домом. Главное – не бездельничать, составить себе планы и работать. Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Я думаю, это вопрос, скорее, не про COVID-19, а вот про эти неспокойные события. И я хочу сказать так: мне там бояться некого. У нас, во-первых, очень крепкая и одинаково мыслящая семья; во-вторых, у меня очень много друзей, которые думают точно так же, как и я. И, знаете, ехать на родную землю чего-то бояться – я этого даже не представляю.