Космонавт Олег Новицкий: «В третий полёт, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг»
Новости Беларуси. Стало известно, что наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий – в третий раз отправится на МКС. Старт намечен на апрель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег будет командиром экипажа, программа исследований предусматривает два выхода в открытый космос. Пока же астронавты проходят подготовку в США.
Традиционно наш телеканал следит за космическими успехами Олега Новицкого, и мы задали ему несколько вопросов.
Евгений Поболовец, СТВ:
Олег Викторович, прежде всего расскажите о программе полета.
Будем выполнять подготовку к двум выходам в открытый космос
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Программа подготовки у нас будет, я считаю, довольно интересная. Помимо, скажем так, стандартных долговременных экспериментов, мы будем выполнять подготовку, во-первых, к двум выходам в открытый космос. К нам должен прилететь наш новый модуль. Мы несказанно этому рады, потому что это значительно расширяет возможность российского сегмента как в плане проведения экспериментов, так и в плане обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Ну и, конечно, будем надеяться, что появятся какие-то новые эксперименты, может быть, получится с ними поработать на орбите. В целом, программа будет очень интересная.
Евгений Поболовец:
На орбиту вы традиционно берете с собой белорусский флаг, в этот раз тоже планируете? И в свете последних событий, не изменятся ли его цвета?
«У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один»
Олег Новицкий:
Да, в третий полет, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг. Когда меня спрашивают: «Какой?», у меня даже не возникает мыслей, чтобы как-то ответить. У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один, это наш белорусский флаг, с белорусским орнаментом, красно-зеленый. И менять его, я считаю, это просто некрасиво – это огромная история, это история страны, история родной земли. Поэтому я буду только рад.
Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»
Евгений Поболовец:
Знаем, вы любите гостить в Беларуси, дома, в Червене. В этом году удалось побывать до всей этой истории с COVID-19? И вообще, сейчас, если выпадет такая возможность, не страшно ли будет приехать?
Олег Новицкий:
Я точно не знаю, закрыты границы или нет. Но, к сожалению, пока действительно приехать не могу. Я очень хочу побывать дома. Последний раз я был там в марте на дне рождения мамы. Домой, конечно, очень сильно тянет, я бы приехал уже, наверное, не один раз, но, к сожалению, идет процесс подготовки.
Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Мне там бояться некого
Ничего страшного нет, что мы иногда сидим на карантине, после наших командировок на самоизоляции сидели. Нормальный человек всегда найдет себе достойное занятие, которое связано или с семьей, или с работой, с домом. Главное – не бездельничать, составить себе планы и работать.
Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Я думаю, это вопрос, скорее, не про COVID-19, а вот про эти неспокойные события. И я хочу сказать так: мне там бояться некого. У нас, во-первых, очень крепкая и одинаково мыслящая семья; во-вторых, у меня очень много друзей, которые думают точно так же, как и я. И, знаете, ехать на родную землю чего-то бояться – я этого даже не представляю.
Евгений Поболовец:
Это был Олег Новицкий – белорус по рождению, который совершит через полгода свой третий полет в космос.