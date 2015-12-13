Корреспондент СТВ выяснила, есть ли шанс у краснокнижной рыбы на спасение от браконьеров в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь — страна без моря, но с морской рыбой. Ежегодно за месяц до Рождества к нам на нерест идет кумжа. Так называемая морская форель поднимается в белорусские ручьи прямо из Балтийского моря, правда, в небольших количествах. За месяц приплыли чуть более 20 особей. Редкого гостя ждут как ихтиологи, так и браконьеры. Для «черных» рыболовов кумжа — вкуснейший трофей. Есть ли у краснокнижной рыбы шанс на выживание — выясняла на неделе Анастасия Винчо. Подробности в сюжете программы «Неделя» на СТВ.