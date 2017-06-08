Корова с характером: как бурёнка Медуничка покорила строгое жури?

Традиционно в конкурсе приняли участие 24 коровы со всей Беларуси – по четыре от каждой области,

Новости Беларуси. Лучшую буренку страны выбрали сегодня под Минском. Племенных «красавиц» жюри оценивало по нескольким критериям.

Они как настоящие леди, наводят марафет перед выходом в свет. Правда, с этим им помогают специально-обученные люди. Подойти к ним близко – опасно – вокруг исключительно дамы с характером.

чем крупнее буренка, тем лучше качество молока. Средний вес конкурсанток 600-700 килограммов.

Для всех участниц этого конкурса стандартные: 90-60-90 – не актуальны. Ведь, как правило,

Юлия Юрчик, зоотехник-селекционер производственного кооператива: От здоровых коров получаем хорошее качество молока, которое и хранится дольше и перерабатывать его проще.

Пока дольше всех на импровизированном подиуме красовалась эта леди с бантиком, позировали все. Как будто знали, что самое главное условие в выборе победителя – действительно привлекательный внешний вид.

Из семи миллионов тонн молока четыре с половиной в прошлом году были произведены на экспорт.

И ежегодно Беларусь расширяет географию. Ценители нашего молока есть даже в странах Африки.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Более 15 стран добавилось в 2015 году, в этом году будет такое же примерно количество. Наш диапазон, география –

62 страны, куда нашу молочную продукцию поставляем.

За 2016 год экспортная выручка от продажи нашей молочной продукции составила – 1 миллион 800 тысяч долларов.

Несомненно, основная задача выставки, да и конкурса, не смотря на его шутливость, – продвижение национальной продукции

Пока аграрии выясняют, чья продукция качественнее, журналисты как всегда в погоне за эксклюзивом. Кстати, сегодня мне повезло: удалось взять интервью у победительницы конкурса, причем сразу после церемонии награждения. Медуничка, куда потратите призовые?