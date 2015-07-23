С 23 июля в Беларуси вступают в силу изменения в «Законе о государственной границе»

Изменения вступили сегодня. Чего коснулись эти изменения?

Николай Борейко, начальник Управления предварительного расследования и правового обеспечения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Эти изменения коснулись не только «закона о государственной границе Республики Беларусь», который с сегодняшнего дня будет изложен в новой редакции. Сам закон - комплексный, и предполагает в себе не только изменения по пограничной безопасности, но также внесены изменения в уголовном, административном законодательстве Республики Беларусь. Законодательство, которое регулирует порядок перевозки пассажиров, ввоз лиц в Республику Беларусь, детализированы полномочия пограничных служб, другие субъекты обеспечения пограничной безопасности.

Иван Малюгин, заместитель начальника отдела Главного управления охраны государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Существуют два понятия, которые не стоит путать между собой: «пограничная зона» и «пограничная полоса». Пограничная зона - более обширная территория, в которую входят населённые пункты, ведут обычную жизнедеятельность люди. Пограничные полосы , как правило, не включают в себя населённые пункты.