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С 23 июля в Беларуси вступают в силу изменения в «Законе о государственной границе»

23 июля 2015 07:52
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Изменения вступили сегодня. Чего коснулись эти изменения? 

Николай Борейко, начальник Управления предварительного расследования и правового обеспечения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Эти изменения коснулись не только «закона о государственной границе Республики Беларусь», который с сегодняшнего дня будет изложен в новой редакции. Сам закон - комплексный, и предполагает в себе не только изменения по пограничной безопасности, но также внесены изменения в уголовном, административном законодательстве Республики Беларусь. Законодательство, которое регулирует порядок перевозки пассажиров, ввоз лиц в Республику Беларусь, детализированы полномочия пограничных служб,  другие субъекты обеспечения пограничной безопасности.

Иван Малюгин, заместитель начальника отдела Главного управления охраны государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Существуют два понятия, которые не стоит путать между собой: «пограничная зона» и «пограничная полоса». Пограничная зона - более обширная территория, в которую входят населённые пункты, ведут обычную жизнедеятельность люди. Пограничные полосы , как правило, не включают в себя населённые пункты.

# общество # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Николай Борейко # Иван Малюгин

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