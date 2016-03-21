Контроль за своевременным прохождением техосмотра усилен в Беларуси

Новости Беларуси. Контроль за прохождением техосмотра усилят. С 21 марта сотрудники ГАИ будут останавливать машины, на ветровом стекле которых нет разрешительной наклейки. Проверят автомобили, имеющие явные внешние несоответствия требованиям безопасности.

Особое внимание — подлинности отметок в документах о прохождении техосмотра, которые проверят прямо на месте по электронной базе.

Штрафы — до трех базовых величин, при повторном в течение года нарушении — до пяти базовых. Контролю подвергнется любой транспорт, от мопедов и мотоциклов до большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.