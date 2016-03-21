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Контроль за своевременным прохождением техосмотра усилен в Беларуси

21 марта 2016 06:20
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Новости Беларуси. Контроль за прохождением техосмотра усилят. С 21 марта сотрудники ГАИ будут останавливать машины, на ветровом стекле которых нет разрешительной наклейки. Проверят автомобили, имеющие явные внешние несоответствия требованиям безопасности.

Особое внимание — подлинности отметок в документах о прохождении техосмотра, которые проверят прямо на месте по  электронной базе.

Штрафы — до трех базовых величин, при повторном в течение года нарушении — до пяти базовых. Контролю подвергнется любой транспорт, от мопедов и мотоциклов до большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Автозаконодательство

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