Контроль качества питания и воздуха: в Островце стоят Центр гигиены и эпидемиологии
Новости Беларуси. Медучреждения в Островце оснастят самым современным оборудованием. В городе энергетиков вот-вот начнет работать новая больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году приступят к возведению центра гигиены и эпидемиологии, который будет контролировать чистоту продуктов питания.
Активно развивается социальная инфраструктура: детские сады, школы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы.
Ольга Коршун, СТВ:
Строительство атомной электростанции дало зеленый свет возрождению всего города. Пару лет назад здесь появился первый светофор, а сегодня ходит общественный транспорт. В планах – строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом. А еще детская школа искусств и, конечно, жилье. Одним словом, город развивается быстро.
В новое здание скоро переедет и районная больница, строительство уже на завершающей стадии. Новая клиника сможет обслуживать 60 тысяч человек. Это значит, что пациентами станут жители не только островецкого, но и соседних районов.
На базе больницы появится межрайонное инфекционное отделение.
Многие кабинеты будут оснащены современным оборудованием, к примеру, компьютерным томографом и МРТ. Скорее всего, первых пациентов больница примет уже в следующем году.
Вадим Можейко, заместитель главного врача по медицинской части Островецкой центральной больницы:
На данный момент ведется строительство новых стационарных отделений. Данные помещения старой больницы планируется провести реконструкцию для размещения амбулаторно-поликлинического звена. Поликлиника, детская консультация, женская консультация.
В 2018 году в Островце появится и Центр гигиены и эпидемиологии. Возведение такого объекта заложено в инвестиционной программе по строительству АЭС.
Завершить проект планируют за 9 месяцев 2018 года.
Центр гигиены и эпидемиологии станет мощной радиологической лабораторией, где будут контролировать качество продуктов питания и воздуха в Островце. Для этого его оснастят специальным оборудованием.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы еще раз сегодня определились, что при таких мощностях и площадях, которые занимает больница, которая будет вводиться, необходимо создавать и межрайонные центры. Реабилитации, наверное, кардиологический межрайонный центр. Возможно, акушерства и гинекологии. В этом учреждении будет установлено новое оборудование, которое позволит выполнять и оперативное вмешательство, и оказывать медицинскую помощь на высоком уровне.
Островец активно застраивается: в городе выросли уже 3 микрорайона.
Вместе с жильем подтягиваются и социальные объекты. Например, детский сад примет первых воспитанников буквально со дня на день. В распоряжении юных белорусов – бассейн, тренажерный и хореографический залы, компьютерный класс, игровые комнаты.
Алеся Кошко, заместитель начальника образования, спорта и туризма Островецкого райисполкома:
Это учреждение сейчас уже практически завершено в плане строительных работ. Идет поставка оборудования, и в ближайшее время учреждение будет введено в эксплуатацию.
На перспективу в 2018 году в этом же микрорайоне откроется еще одно учреждение дошкольного образования на 190 мест.
На подходе новая школа, которую смогут посещать около 800 детей. Ее тоже откроют в следующем году. В перспективе – реконструкция стадиона и создание творческого дома для юных горожан. Такая богатая инфраструктура для детей не останется без внимания. Островец лидирует среди белорусских городов по приросту населения.