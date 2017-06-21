Контроль качества питания и воздуха: в Островце стоят Центр гигиены и эпидемиологии

В 2018 году приступят к возведению центра гигиены и эпидемиологии, который будет контролировать чистоту продуктов питания.

Новости Беларуси. Медучреждения в Островце оснастят самым современным оборудованием. В городе энергетиков вот-вот начнет работать новая больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Строительство атомной электростанции дало зеленый свет возрождению всего города. Пару лет назад здесь появился первый светофор, а сегодня ходит общественный транспорт. В планах – строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом. А еще детская школа искусств и, конечно, жилье. Одним словом, город развивается быстро.

В новое здание скоро переедет и районная больница, строительство уже на завершающей стадии. Новая клиника сможет обслуживать 60 тысяч человек. Это значит, что пациентами станут жители не только островецкого, но и соседних районов.

На базе больницы появится межрайонное инфекционное отделение.

Многие кабинеты будут оснащены современным оборудованием, к примеру, компьютерным томографом и МРТ. Скорее всего, первых пациентов больница примет уже в следующем году.