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Конкурс красоты на двух колёсах: в Минске 18 августа выберут «ВелоМисс»

14 августа 2018 16:48
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Новости Беларуси. Прекрасным спортсменкам придётся преодолеть дистанцию в 120 километров по проспекту Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс красоты на двух колёсах: в Минске 18 августа выберут «ВелоМисс»-1

На пути – самый настоящий городской велолабиринт. В программе – езда на гироскутерах. Не обойдётся и без дефиле вместе со своим экологически чистым транспортом. Ограничений на участие в марафоне нет. Возраст и водительский велостаж значения не имеют.

Конкурс красоты на двух колёсах: в Минске 18 августа выберут «ВелоМисс»-4

Алексей Иванов, директор велоклуба «Минск»:
Мы готовим большую культурно-развлекательную программу: более 20 различных площадок. Там и детские площадки, и можно будет попробовать себя на скорость, там будут традиционные палатки велосипедного клуба «Минск», где будут находиться велосипедные тренажеры. Плюс - краски холи с участием известных белорусских диджеев. Детская большая площадка.

Конкурс красоты на двух колёсах: в Минске 18 августа выберут «ВелоМисс»-7

Лучших определят в пяти номинациях. Победительнице, помимо титула «ВелоМисс», достанется новый велосипед. Вместе с любительницами двухколёсного транспорта, на трассу выйдут и профессионалы. Они поборются за Гран-при столицы и кубок Минска.

# Велосипед # общество # Борис Васильев # Фотофакт

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