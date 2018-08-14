Конкурс красоты на двух колёсах: в Минске 18 августа выберут «ВелоМисс»

Новости Беларуси. Прекрасным спортсменкам придётся преодолеть дистанцию в 120 километров по проспекту Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Прекрасным спортсменкам придётся преодолеть дистанцию в 120 километров по проспекту Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пути – самый настоящий городской велолабиринт. В программе – езда на гироскутерах. Не обойдётся и без дефиле вместе со своим экологически чистым транспортом. Ограничений на участие в марафоне нет. Возраст и водительский велостаж значения не имеют.
Алексей Иванов, директор велоклуба «Минск»:
Мы готовим большую культурно-развлекательную программу: более 20 различных площадок. Там и детские площадки, и можно будет попробовать себя на скорость, там будут традиционные палатки велосипедного клуба «Минск», где будут находиться велосипедные тренажеры. Плюс - краски холи с участием известных белорусских диджеев. Детская большая площадка.
Лучших определят в пяти номинациях. Победительнице, помимо титула «ВелоМисс», достанется новый велосипед. Вместе с любительницами двухколёсного транспорта, на трассу выйдут и профессионалы. Они поборются за Гран-при столицы и кубок Минска.