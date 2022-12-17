«Конкуренция в этом году очень высокая». Как проходит «Ёлка-фэст» в Минске?

Новости Беларуси. «Елка-фэст» или лучший тандем в новогодней профессии. В Минске выбирали победителей конкурса Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале феста приняли участие 14 сказочных пар со всей страны. Среди конкурсных выступлений парад-дефиле и творческие постановки. Также жюри оценивало костюмы и декорации артистов. А показатель успешного выступления, конечно, аплодисменты и улыбки самых требовательных зрителей – детей.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси:

Основным критерием, естественно, является прекрасное настроение наших детей, участников. Так сказать, тех, кто находится в нашем зале. Также важным критерием является, конечно же, методика проведения игровой программы. Это же все тоже непросто, есть определенные нюансы, особенности. Также очень важным является образ Деда Мороза и Снегурочки. Вы можете обратить внимание, что они абсолютно совершенно разные.

Вадим Секретарев, директор ГУО «Старосельская средняя школа Витебского района имени Героя Советского Союза В. П. Краева»:

Конкуренция в этом году очень высокая. И не думали даже, что всего лишь семь пар в нашей номинации. Но всех даже посмотреть по костюмам, которые сегодня были на сцене, – это небо и земля с тем, что было когда-то, может быть, шесть лет назад. Конкуренция возросла. И группы поддержки шикарные. Поэтому, конечно, трудно будет победить. Мы верим в лучшее, надеемся.