Конфуз у Букингемского дворца: королевский гвардеец поскользнулся во время смены караула и упал

Новости Великобритании. Неприятный инцидент произошел с одним из гвардейцев Букингемского дворца во время несения службы.



Церемония неизменно привлекает внимание туристов. К дворцу каждый день стремятся попасть тысячи зрителей.





Молодой человек уронил ружье и ударился о край караульной будки. Быстро встал, а его коллеги промаршировали мимо так, словно ничего не произошло.