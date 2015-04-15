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Конфуз у Букингемского дворца: королевский гвардеец поскользнулся во время смены караула и упал

15 апреля 2015 15:25
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Новости Великобритании. Неприятный инцидент произошел с одним из гвардейцев Букингемского дворца во время несения службы.

Церемония неизменно привлекает внимание туристов. К дворцу каждый день стремятся попасть тысячи зрителей.

Молодой человек уронил ружье и ударился о край караульной будки. Быстро встал, а его коллеги промаршировали мимо так, словно ничего не произошло.

Конфуз у Букингемского дворца: королевский гвардеец поскользнулся во время смены караула и упал-1

Одним из очевидцев конфуза стал турист Дэвид Мидвелл, он и запечатлел произошедшее на видео. Мужчина приехал в Лондон вместе с семьей и хотел сделать несколько кадров смены часовых у резиденции королевы Елизаветы II.

Дэвид Мидвелл:
Я не ожидал, что произойдет что-нибудь подобное. Многие люди были шокированы его падением. Думаю, он просто поскользнулся на крышке люка. Но выглядел он очень смущенным.



Смена караула у Букингемского дворца проходит ежедневно с апреля по июль в 11:30 по местному времени. В ней принимают участие гвардейцы королевы из специального подразделения.

Отметим, торжественный военный парад в Великобритании – зрелище захватывающее. В 2013 году, например, во время празднования официального Дня рождения королевы Елизаветы II,  в церемонии приняли участие более тысячи гвардейцев. Видео здесь.

# общество # Фотофакт # Курьезы # Дэвид Мидвелл

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