Конфуз у Букингемского дворца: королевский гвардеец поскользнулся во время смены караула и упал

Новости Великобритании. Неприятный инцидент произошел с одним из гвардейцев Букингемского дворца во время несения службы.
Церемония неизменно привлекает внимание туристов. К дворцу каждый день стремятся попасть тысячи зрителей.
Молодой человек уронил ружье и ударился о край караульной будки. Быстро встал, а его коллеги промаршировали мимо так, словно ничего не произошло.
Одним из очевидцев конфуза стал турист Дэвид Мидвелл, он и запечатлел произошедшее на видео. Мужчина приехал в Лондон вместе с семьей и хотел сделать несколько кадров смены часовых у резиденции королевы Елизаветы II.
Дэвид Мидвелл:
Я не ожидал, что произойдет что-нибудь подобное. Многие люди были шокированы его падением. Думаю, он просто поскользнулся на крышке люка. Но выглядел он очень смущенным.
Смена караула у Букингемского дворца проходит ежедневно с апреля по июль в 11:30 по местному времени. В ней принимают участие гвардейцы королевы из специального подразделения.
Отметим, торжественный военный парад в Великобритании – зрелище захватывающее. В 2013 году, например, во время празднования официального Дня рождения королевы Елизаветы II, в церемонии приняли участие более тысячи гвардейцев. Видео здесь.