«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники

Новости Беларуси. От машин Победы до современного вооружения белорусской армии. В Гродно на празднике устроили выставку военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Западного оперативного командования прямо в центре города развернули цифровую радиорелейную станцию «Сосна-М2» с 30-метровой мачтой. Эта машина полностью белорусского производства с ультрасовременной начинкой. Также гродненцам продемонстрировали БТР-82А, который не так давно принят на вооружение в Беларуси, и другие образцы вооружения и элементы обмундирования. Интерес они вызвали не только у юных жителей, но и у взрослых.

Александр Панасик, житель агрогородка Одельск:

Классно, я никогда не был внутри БТРа. Мне понравилось.

Евгений Третьяков, житель Гродно:

Меня интересует оружие, потому что мой прадедушка с 16 лет водил уже поезд под бомбами. Форма у меня пограничная. У меня есть увлечение, и мне купили родители форму.