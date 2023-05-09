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«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники

09 мая 2023 14:26
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Новости Беларуси. От машин Победы до современного вооружения белорусской армии. В Гродно на празднике устроили выставку военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники-1

Военные Западного оперативного командования прямо в центре города развернули цифровую радиорелейную станцию «Сосна-М2» с 30-метровой мачтой. Эта машина полностью белорусского производства с ультрасовременной начинкой. Также гродненцам продемонстрировали БТР-82А, который не так давно принят на вооружение в Беларуси, и другие образцы вооружения и элементы обмундирования. Интерес они вызвали не только у юных жителей, но и у взрослых. 

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники-4

Александр Панасик, житель агрогородка Одельск: 
Классно, я никогда не был внутри БТРа. Мне понравилось. 

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники-7

Евгений Третьяков, житель Гродно: 
Меня интересует оружие, потому что мой прадедушка с 16 лет водил уже поезд под бомбами. Форма у меня пограничная. У меня есть увлечение, и мне купили родители форму. 

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники-10

В Гродно продолжаются масштабные гуляния. Яркий акцент будет вечером – в 21:00 начнется концерт народного артиста России Олега Газманова, а в 10 вечера (сразу после салюта) выступит группа «Корни». 

# День Победы # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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