«Газетное слово имело большое значение». Как поддерживали дух советских граждан во время оккупации?

Наталья Надольская, СТВ:

У Музея обороны Брестской крепости есть необычная локация. Каждый, кто бывал здесь хоть раз, обращал внимание на эти экспонаты.

Сергей Шуманский, СТВ:

Именно листовки стали самым распространенным информационным оружием. Ступив на белорусскую землю, оккупанты быстро развернули большую агитационную кампанию. Вражеские самолеты тысячами сбрасывали агитлистовки в местах боевых действий.

Наталья Надольская:

Нужно было дать отпор. За дело взялись подпольщики и партизаны. Патриоты писали агитки от руки, печатали на машинке, а потом и вовсе создавали под носом у фашистов.

Сергей Шуманский:

Призывы стать один к одному на защиту Родины приводили вражеское руководство в ярость. Листовки доставляли в города и села, рискуя собственной жизнью. Уже тогда стала ясно, что в идеологическом противостоянии и на фронте предстоят затяжные бои. Как ковали победу словом, рассказала старший научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Екатерина Дубицкая.

Екатерина Дубицкая, старший научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны:

Информационная война, конечно, была. На оккупированной территории издававшиеся немецкие газеты пытались преподнести информацию совсем по-другому. Люди могли узнать всю правду о том, что происходило на фронте, как шли боевые действия, только читая партизанские, фронтовые газеты. Было очень трудно на оккупированной территории создать партизанские типографии, однако это началось практически сразу. Печатали на машинках, первоначально писали от руки.

Перед вами партизанская землянка, где работала редакция организованных партизанских газет. Это печатный станок, набор шрифтов – пускай это было очень трудно, однако корреспонденты проявляли весь свой профессионализм. В газетах печаталась информация: сводки Совинформбюро, статьи о самых важных событиях, которые происходили и в мире, статьи о важнейших операциях Красной армии. Освобождение новых городов, территорий, продвижение Красной армии, статьи о героических подвигах наших бойцов: летчиков, танкистов, разведчиков. Это был единственный источник правдивой информации, которую могли читать на оккупированной территории. Приносили в города по-разному: и в бидончиках, и спрятанными, и вешались на стенах, на дверях какие-то листовочки, номер какой-то газеты, лишь бы читатель мог ознакомиться.