Компания Visa и Национальный Аэропорт «Минск» объявляют о запуске Приоритетного сервиса Visa: как это работает

Такой зажигательный флешмоб в аэропорту состоялся неспроста! Белорусы стали больше летать за рубеж для ведения бизнеса и отдыха с семьей, и этот замечательный факт вдохновил компанию Visa совместно с Национальным Аэропортом «Минск» создать новый Приоритетный сервис. Теперь отправляться в путешествия держателям премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite будет одно удовольствие. Настоящий сюрприз к рождественским и новогодним праздникам.

Игорь Ковалёв, региональный менеджер Visa в Республике Беларусь, Азербайджане и Молдове:

Слоган компании Visa – это везде, где вы стремитесь быть. Он наиболее полно раскрывает смысл нашей деятельности. Мы пытаемся объединить всех держателей карт во всём мире. Для того, чтобы они могли использовать карту в любом месте комфортно и безопасно.

Кристина Дорош, глава департамента продуктов, Visa, страны СНГ и Юго-Восточной Европы:

Сервис предоставляет право держателям карт воспользоваться услугами аэропорта в приоритетном порядке.

А именно – обратившись к информационному киоску, пройдя необходимые формальности, как предъявление паспорта и билета, клиент затем получает ваучер, и с помощью него он может в приоритетном порядке пройти сервис регистрации, оформления багажа, а также формальности проверки безопасности – всё это клиент может сделать, не теряя времени в очереди!

На информационной стойке для получения Приоритетного сервиса необходимо предъявить и действующую карту Visa Platinum и Visa Infinite. Она должна быть выпущена банком Беларуси, активна и иметь положительный баланс в минимальном размере одного доллара на момент проверки. Воспользоваться такой привилегией можно не более 1 раза в сутки. Но что приятно, не только держателю карты, но еще одному взрослому, с которым он путешествует!

Игорь Ковалёв:

Владелец карты Visa Platinum или Visa Infinite может пригласить с собой воспользоваться приоритетным сервисом свою супругу или супруга и двух детей до 12 лет.