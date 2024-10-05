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Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ завершилось в Казахстане

05 октября 2024 13:37
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Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2024» завершилось в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ завершилось в Казахстане-2

Торжественная церемония прошла на учебном полигоне Берег. Участие в маневрах приняли воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В тренировках были задействованы более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты и беспилотная авиация. Совместно с военными стран – участниц ОДКБ белорусские специалисты отработали вопросы подготовки и ведения миротворческой операции. К мероприятиям были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ завершилось в Казахстане-4

Алексей Елфимов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Получили большую практику, были проведены занятия по боевой подготовке, где личному составу рассказали те принципы и способы ведения именно миротворческих операций, что они должны делать, ведя такие действия. Акценты делались на совместных действиях наших контингентов.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ завершилось в Казахстане-6

Подразделения совместно решали задачи на контрольно-пропускных и пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь.

# ОДКБ

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