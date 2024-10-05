Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ завершилось в Казахстане

Торжественная церемония прошла на учебном полигоне Берег. Участие в маневрах приняли воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В тренировках были задействованы более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты и беспилотная авиация. Совместно с военными стран – участниц ОДКБ белорусские специалисты отработали вопросы подготовки и ведения миротворческой операции. К мероприятиям были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.