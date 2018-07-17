Количество преступлений и ДТП в Минской области значительно уменьшилось

Новости Беларуси. Правоохранители Минщины усилят борьбу с преступностью и сделают акцент на профилактику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2018 года отмечаются успехи милиции в уголовном розыске и борьбе с наркоторговлей. Конфисковано около 20 килограммов опасных веществ. На 16 % сократилось количество краж, на четверть – преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Иван Подгурский, первый заместитель министра внутренних дел:

Минская область одна из лучших областей по показателям выявления преступлений по линии наркомании, в том числе тяжких и особо тяжких, и по установлению лиц, совершивших эти преступления, и по количеству изъятых наркотиков. Отмечаем увеличение количества раскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Количество погибших и пострадавших на дорогах Минской области значительно уменьшилось. А вот профилактические методы борьбы с нарушителями еще требуют доработки.