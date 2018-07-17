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Количество преступлений и ДТП в Минской области значительно уменьшилось

17 июля 2018 22:56
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Новости Беларуси.  Правоохранители Минщины усилят борьбу с преступностью и сделают акцент на профилактику,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Количество преступлений и ДТП в Минской области значительно уменьшилось-1

С начала 2018 года отмечаются успехи милиции в уголовном розыске и борьбе с наркоторговлей. Конфисковано около 20 килограммов опасных веществ. На 16 % сократилось количество краж, на четверть – преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Количество преступлений и ДТП в Минской области значительно уменьшилось-4

Иван Подгурский, первый заместитель министра внутренних дел:
Минская область одна из лучших областей по показателям выявления преступлений по линии наркомании, в том числе тяжких и особо тяжких, и по установлению лиц, совершивших эти преступления, и по количеству изъятых наркотиков. Отмечаем увеличение количества раскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Количество погибших и пострадавших на дорогах Минской области значительно уменьшилось. А вот профилактические методы борьбы с нарушителями еще требуют доработки.

Количество преступлений и ДТП в Минской области значительно уменьшилось-7

Еще одна важная тема – борьба с пьянством – особенно в деревнях. По мнению милиции, направление людей с алкозависимостью в лечебно-трудовые профилактории остается наиболее действенным методом.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Подгурский # Фотофакт

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