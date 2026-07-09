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Количество мест ограничено – директор РИКЗ рассказал о работе сервиса «Электронная очередь»

09 июля 2026 09:19
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Приемная компания в вузы выходит на самый ответственный и горячий этап. С 6 июля в Беларуси официально заработал удобный сервис «Электронная очередь», который позволяет абитуриентам заранее забронировать точное время для визита в приемную комиссию. Прошлым летом эта услуга вызвала колоссальный ажиотаж. Как функционируют системы в этом году, сколько мест уже забронировано, какие новшества ждут поступающих и почему «живая» очередь все равно сохраняется. Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний. 

Количество мест ограничено – директор РИКЗ рассказал о работе сервиса «Электронная очередь»-2

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:
Нагрузки на систему не было, потому что мы обеспечили весь комплекс мероприятий для того, чтобы система начала работать в точное время и в определенную дату. Если говорить про количество зарегистрировавшихся, то на сегодняшний день их уже более 16 тысяч. Планку прошлого года побили во вторник. 

Юлия Самусенко, ведущая:
Давайте напомним и родителям, и абитуриентам технический алгоритм. Что нужно сделать, чтобы забронировать себе то самое место? 

Дмитрий Миронов:
Сначала хотел бы предупредить родителей, что электронная очередь на сайте РИКЗ – это агрегатор. Не РИКЗ определяют количество мест, а именно учреждения образования. Мы предоставляем только площадку. Само учреждение образования определяет дату, время, количество мест для свободных талонов. Сама система очень простая. Зарегистрироваться в порядке электронной очереди могут дети, выпускники, абитуриенты, которые сдавали централизованный экзамен в текущем году и в прошлом. Алгоритм достаточно простой: зайти на сайт, ввести персональные данные, выбрать область, учреждение образования, специальность, факультет, дату и время. Количество мест ограничено. 

Подробности в видео

# Образование # Образование в Беларуси # Республиканский институт контроля знаний

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