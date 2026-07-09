Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в строительстве Национального исторического музея

На Всебелорусской молодежной стройке Национального исторического музея в Минске состоялась трудовая акция с участием хоккейной команды Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На объекте задействованы более 500 человек, все работы выполняют белорусские организации, а материалы – отечественного производства. После короткой экскурсии хоккеисты во главе с сенатором Дмитрием Басковым присоединились к строительным бригадам и ребятам из студенческих отрядов – вместе трудились на участке, где идет отделка будущих залов музея.

Илья Шинкевич, игрок хоккейной команды Президента Беларуси: Масштаб, конечно, впечатляет. Руководители стройки нам провели еще и презентацию на телевизоре – как все будет уже по итогу. Она, конечно, нас впечатляет. Очень хороший, интересный будет музей. И экспозиции все нас очень впечатлили. В таких проектах поучаствовать – это гордость. Это национальный проект, поэтому вся команда приняла предложение с инициативой. И все были согласны поработать.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Участие в трудовой акции на площадке строительства Национального исторического музея – это и помощь в важном для страны деле, и возможность внести свой вклад в сохранение нашей общей памяти. Вместе с игроками хоккейной команды Президента мы хотим личным примером показать, что значимы не только победы на льду и достижения в производстве, но и созидательный труд ради нашего будущего Беларуси.

Для хоккейной команды Президента это не первый подобный проект. Ранее по инициативе Дмитрия Баскова спортсмены помогали при строительстве мемориального комплекса «Хатынь» и Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.