Когда я танцую под эту волшебную музыку, я будто оказываюсь в книге: рождественский бал прошел в Могилевском кадетском училище

Новости Беларуси. Вальс, кадриль, полька, полонез. Воспитанники Могилевского кадетского училища пригласили на рождественский бал ровесниц из областного лицея и студии эстрадного танца.

В интерьерах городского дворца бракосочетаний настоящая атмосфера ХІХ века. И хотя уроки танцев предусмотрены в учебной программе, основные фигуры и танцевальный шаг репетировали почти месяц. Считается, что настоящий кадет должен не только владеть военными знаниями, но и уметь вести светские беседы, делать комплименты и, конечно, танцевать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Яна Игнатьева, участница студии эстрадного танца:

Все получилось. Сама новогодняя атмосфера. Мы окунулись в прошлое. Галантные кадеты, девушки как леди.

Станислав Троцкий, воспитанник Могилевского областного кадетского училища:

Мне все понравилось. Настроение новогоднее и историческое, скажем так. Молодой человек обязан уметь танцевать, тем более кадет. Потому что он обязан суметь станцевать хотя бы на свадьбе.

Наталья Листратенко, участница студии эстрадного танца:

Когда я танцую под эту волшебную музыку, я оказываюсь как будто в книге или фильме. Внутри все трепещет. Волшебные чувства.

Рождественский бал – это тоже часть акции «Наши дети». В танцах закружились и гости праздника – представители органов власти, силовых структур. На бал они приехали с новогодними подарками: денежными сертификатами, компьютерной техникой, сладостями.