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«Когда холодно, зверь выходит раньше, если тепло – позже». Вот как егери Минской области подкармливают зверей зимой

04 марта 2021 20:17
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Новости Беларуси. Из-за морозной погоды егери лесхозов Минской области больше подкармливают диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это помогает лесным обитателям пережить холода. Только в Вилейском районе насчитывается 29 площадок для питания.

Как питаются животные, узнала Анна Куртасова.

«Когда холодно, зверь выходит раньше, если тепло – позже». Вот как егери Минской области подкармливают зверей зимой-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Диким животным нужна помощь человека, особенно в холодную погоду. Поэтому егери регулярно выезжают в дорогу, чтобы подкормить лесных жителей.

«Когда холодно, зверь выходит раньше, если тепло – позже». Вот как егери Минской области подкармливают зверей зимой-4

От поселка до кормушек – несколько километров заснеженной тропы. «Столовая» для диких животных находится в зарослях, поэтому добраться туда непросто – нужен специальный транспорт. 

На объезд лесных угодий местный егерь Павел Гречаник не отправляется без угощений. Он посещает животных несколько раз в неделю. Объезжает до 10 подкормочных мест в сутки.

«Когда холодно, зверь выходит раньше, если тепло – позже». Вот как егери Минской области подкармливают зверей зимой-7

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Дикие животные # общество # Анна Куртасова # Павел Гречаник # Фотофакт

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