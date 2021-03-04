«Когда холодно, зверь выходит раньше, если тепло – позже». Вот как егери Минской области подкармливают зверей зимой

Новости Беларуси. Из-за морозной погоды егери лесхозов Минской области больше подкармливают диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это помогает лесным обитателям пережить холода. Только в Вилейском районе насчитывается 29 площадок для питания.

Анна Куртасова, корреспондент: Диким животным нужна помощь человека, особенно в холодную погоду. Поэтому егери регулярно выезжают в дорогу, чтобы подкормить лесных жителей.

От поселка до кормушек – несколько километров заснеженной тропы. «Столовая» для диких животных находится в зарослях, поэтому добраться туда непросто – нужен специальный транспорт.

На объезд лесных угодий местный егерь Павел Гречаник не отправляется без угощений. Он посещает животных несколько раз в неделю. Объезжает до 10 подкормочных мест в сутки.