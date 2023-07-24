Кочанова: «Ребята из других стран хотят учиться в наших вузах, белорусское образование – престижно»

Новости Беларуси. От вступительной кампании до вопросов обучения иностранных студентов. Широкий круг тем 24 июля обсудили во время заседания Республиканского совета ректоров вузов, в котором приняла участие спикер верхней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии завершения приемной кампании Наталья Кочанова говорила с руководителями университетов о важности не только обучения студентов, но и воспитательной работы. Также надо делать все, чтобы молодежь закреплялась в регионах. Речь шла и о развитии системы учреждений высшего образования в целом. Обсуждали и нюансы обучения иностранных студентов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Каждый вуз сегодня работает и с иностранными студентами. Это тоже для них интересно, а для нас, законодателей, мы ведь встречаемся достаточно часто с послами, которые работают в нашей стране. Бывает, выезжая в загранкомандировки, там встречаемся, и говорят многие о том, что ребята из других стран хотят учиться в наших вузах, белорусское образование сегодня престижно. Поэтому надо решать вопросы логистически, как сегодня обеспечить перелеты в нашу страну для ребят, миграционные некоторые вопросы – те вопросы, которые надо решать, решать оперативно, мы обсуждали сегодня.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Вступительная компания входит в завершающую фазу, и завтра завершается прием документов в большинстве высших учреждений высшего образования на бюджетную форму. Потом сдают абитуриенты вступительные испытания. Ну и, соответственно, происходит зачисление сначала на бюджетную форму, потом на платную форму получения образования. Поэтому с учетом того, что эта вступительная кампания проходит по обновленным правилам приема, то, Наталья Ивановна тоже уделяла этому внимание, чтобы вузы достаточно ответственно и качественно подошли к организации всех процессов, связанных с приемом абитуриентов.