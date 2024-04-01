Клычков на встрече с Лукашенко: та работа, которую вы проводите с регионами России, – это наш путь

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.
Строительная школа и наши научно-промышленные компетенции готовы к сотрудничеству. Это понимают и наши ближайшие союзники.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:
И пока кто-то переписывает историю, мы должны идти по другому пути. Сегодня ту работу, которую вы проводите вместе с регионами России через соглашения о сотрудничестве, через культурные, гуманитарные связи, – это наш путь. И, как сказал Владимир Владимирович Путин, наши страны – ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это ключевые наши постулаты, именно в таком ключе мы собираемся двигаться дальше.
Заданный трек предметно обсудили и в правительстве. Экономическое сотрудничество и исторические связи, в основе которых общая память. Орловская область готова всегда участвовать в мероприятиях, посвященных важным датам в истории. У исконно русской тройки теперь понятный путь, а орловский рысак так и вообще тянется к белорусским просторам.
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