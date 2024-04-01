Более 150 гектаров леса планируют высадить в Копыльском районе весной

Копыльский район присоединился к акции «Аднавiм лясы разам». Цель – привить людям бережное отношение к природе и лесу. В планах – восстановить участки, пострадавшие от буреломов, а еще заложить новые делянки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весенний план посадки – 150 гектаров. Кстати, в озеленении участвуют не только лесники, но и все любители природы. Для них предусмотрен инвентарь и саженцы. В основном это ели и дубы. Посадка осуществляется как ручным способом, так и механизированным. Есть специальные машины, которые ускорят темп работы. В Копыльском районе уже высадили половину от запланированного.

Борис Денисюк, заместитель председателя районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Посадка леса – это рождение новой жизни, потому что мы садим для своих внуков, правнуков. Они будут в этом лесу гулять, собирать ягоды, грибы. И вообще, леса Республики Беларусь – это легкие Европы.