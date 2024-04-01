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Более 150 гектаров леса планируют высадить в Копыльском районе весной

01 апреля 2024 17:24
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Копыльский район присоединился к акции «Аднавiм лясы разам». Цель – привить людям бережное отношение к природе и лесу. В планах – восстановить участки, пострадавшие от буреломов, а еще заложить новые делянки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 150 гектаров леса планируют высадить в Копыльском районе весной-1

Весенний план посадки – 150 гектаров. Кстати, в озеленении участвуют не только лесники, но и все любители природы. Для них предусмотрен инвентарь и саженцы. В основном это ели и дубы. Посадка осуществляется как ручным способом, так и механизированным. Есть специальные машины, которые ускорят темп работы. В Копыльском районе уже высадили половину от запланированного.

Более 150 гектаров леса планируют высадить в Копыльском районе весной-4

Борис Денисюк, заместитель председателя районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
Посадка леса – это рождение новой жизни, потому что мы садим для своих внуков, правнуков. Они будут в этом лесу гулять, собирать ягоды, грибы. И вообще, леса Республики Беларусь – это легкие Европы.

Более 150 гектаров леса планируют высадить в Копыльском районе весной-7

Денис Павлович, главный лесничий Копыльского опытного лесхоза:
На данном участке мы создаем лесные культуры дуба, после массового усыхания еловых насаждений, поврежденных вредителями леса, такими как короед-типограф.

Напомним, акция «Аднавiм лясы разам» традиционная. Только в 2023 году она собрала около 100 тысяч человек по всей Беларуси.

# Государственная лесная политика # общество # Новости Минска и Минской области

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