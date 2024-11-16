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Климовичи принимают областные «Дожинки»

16 ноября 2024 07:33
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Аграрии Могилевской области 16 ноября справляют «Дожинки». Праздник тружеников села принимают Климовичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Климовичи принимают областные «Дожинки»-2

К фестивалю подготовились основательно, да и город значительно преобразился. Чествовать будут комбайнеров, водителей, молодые экипажи и работников, районы и хозяйства и тех, кто стоит в них у руля. Несмотря на сюрпризы погоды, вклад Могилевской области в общий каравай весомый – 1 миллион 138 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В канун профессионального праздника, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса слова благодарности за труд будут звучать как никогда кстати.

# Дожинки

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