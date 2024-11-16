Климовичи принимают областные «Дожинки»

К фестивалю подготовились основательно, да и город значительно преобразился. Чествовать будут комбайнеров, водителей, молодые экипажи и работников, районы и хозяйства и тех, кто стоит в них у руля. Несмотря на сюрпризы погоды, вклад Могилевской области в общий каравай весомый – 1 миллион 138 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В канун профессионального праздника, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса слова благодарности за труд будут звучать как никогда кстати.