Класс правовой направленности открыли в гимназии Бреста

Первый класс правовой направленности открыли в Бресте. Расписание занятий в Гимназии № 1 составлено так, что будущие работники правоохранительных органов могут ближе познакомиться с работой прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выездные судебные заседания, осмотр мест происшествия – в профильном классе обучается 21 гимназист. Попасть сюда смогли только самые мотивированные десятиклассники.

Марина Коломар, директор Гимназии №1 Бреста имени Защитников Брестской крепости:

Это профильный класс, поэтому 7 баллов и средний балл свидетельства о базовом образовании (7 баллов) никто не отменял. Эти дети, 16 наших гимназистов. И пять – это дети, которые пришли из других учреждений образования. Это было их решение, они абсолютно целенаправленно сюда шли, потому что многие из них действительно собираются поступать на юридические факультеты в разные вузы.

Павел Иванчин, учащийся Гимназии № 1 Бреста имени Защитников Брестской крепости:

Русский язык, обществоведение, английский. Этим предметам мы уделяем основное внимание, так как они являются очень важными. Для меня в классе также было чрезвычайно важно, чтобы была определенная динамика, чтобы мы что-то делали. Чтобы это была не простая учеба два года. То есть я мог бы оставить воспоминания о том, что мы что-то делали, посещали музеи, ездили в походы. И, безусловно, наш класс будет это делать в разы больше и чаще, чем другие. От этого и наши взаимодействия будут больше.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для нас сейчас крайне важно работу с детьми, которые обучаются в этих профильных классах, максимально насытить. Не только тем, чтобы они узнавали кое-что новое для себя из права, из юриспруденции, но мы растим будущих патриотов. Мы растим тех людей, которые с полным осознанием, с уверенностью в дальнейшем выберут профессию юридического профиля, с полным осознанием и пониманием всей ответственности пойдут работать в органы прокуратуры, другие государственные органы. Будут защищать наше государство.