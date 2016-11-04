«Рыба Беларуси-2016» или площадка возле Дворца спорта: где в Минске можно закупиться 5 и 6 ноября

Новости Беларуси. Более 300 метров торговых рядов, сотни килограммов рыбы и мяса, соленья, варенья и невероятные скидки. В предстоящие выходные в Минске на площадке около Дворца Спорта развернутся большие сельскохозяйственные распродажи.

5 ноября посетителей ждут с 09.00 до 18.00, а вот 6 числа время сокращается на два часа: приобрести товары можно только до 16.00.

В то же время

на бульваре Тракторостроителей пройдет специализированная ярмарка «Рыба Беларуси-2016!».

Организаторы обещают приятно удивлять доступными ценами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Морозова, исполняющий обязанности начальника управления торговли Белкоопсоюза:

Покупателям будет предложен широкий ассортимент продукции собственного производства. Так же будет представлен новогодний ассортимент непродовольственных товаров: елки, игрушки, мишура.