Кинотеатр на крыше, кафе и магазины: в Раковском предместье начали работы на месте бывшего хлебозавода

Раковское предместье преображается. В ближайшие годы в историческом центре столицы появятся новые досуговые и сервисные объекты, сообщили в программе «Минск и минчане». Для этого уже снесли заводские хозпостройки хлебозавода, проложили инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию.
Сейчас на объекте проводится реконструкция корпусов производственного здания. В них появятся площадки для встреч и презентаций, новые магазины и три кафе, в одном из которых хлеб будут выпекать прямо на глазах у посетителей.
Также инвестор планирует открыть на крыше кинотеатр под открытым небом. При этом внешний облик зданий максимально приблизят к историческому.