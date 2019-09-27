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Кинотеатр на крыше, кафе и магазины: в Раковском предместье начали работы на месте бывшего хлебозавода

27 сентября 2019 09:08
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Раковское предместье преображается. В ближайшие годы в историческом центре столицы появятся новые досуговые и сервисные объекты, сообщили в программе «Минск и минчане». Для этого уже снесли заводские хозпостройки хлебозавода, проложили инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию.

Кинотеатр на крыше, кафе и магазины: в Раковском предместье начали работы на месте бывшего хлебозавода-1

Сейчас на объекте проводится реконструкция корпусов производственного здания. В них появятся площадки для встреч и презентаций, новые магазины и три кафе, в одном из которых хлеб будут выпекать прямо на глазах у посетителей.

Кинотеатр на крыше, кафе и магазины: в Раковском предместье начали работы на месте бывшего хлебозавода-4

Также инвестор планирует открыть на крыше кинотеатр под открытым небом. При этом внешний облик зданий максимально приблизят к историческому.

Кинотеатр на крыше, кафе и магазины: в Раковском предместье начали работы на месте бывшего хлебозавода-7

# Достопримечательности Минска # общество

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