Кино на ратуше, скульптура великана и ретро-автомобили: Витебск отмечает День города

Новости Беларуси. Витебску исполнилось 1044 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная программа насыщена событиями. До позднего вечера город будет праздновать нон-стоп. На прямую связь со студией вышла наш витебский корреспондент Анастасия Бут.

Анастасия Бут, СТВ:

С самого утра Витебск отмечает 1044-й год со дня своего основания. Десятки творческих площадок работают по всему городу, в том числе литературная. «Живую классику» – произведения белорусских писателей и поэтов – читают дети, которые участвовали в областном отборочном туре одноименного конкурса. Приятно отметить, что официальный партнер национального проекта – телеканал СТВ.

Стартовал же праздник с автопробега и выставки ретро-автомобилей. Более 60 машин, в основном советского автопрома, приехали в Витебск со всей Беларуси и России.

Евгений Смольский, организатор выставки «Авторетро-2018»:

«Двадцатьчетверка» в универсале – это запредельная мечта советского гражданина. Считался как коммерческий автомобиль, но владел им единственный советский гражданин – это Юрий Никулин. Ему специально разрешили в частное пользование эту машину для того, чтобы перевозить цирковой специнвентарь.

А в сквере Маяковского «поселился» витебский великан. Это скульптура в честь Федора Махнова. Жил он недалеко от нынешней северной столицы. Рост нашего земляка достигал 285 сантиметров.