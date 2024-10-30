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КГК открывает горячую линию по вопросам нарушения сроков землеустроительных работ

30 октября 2024 07:05
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Сообщить о затягивании сроков землеустроительных работ можно 30 и 31 октября. В Комитете госконтроля открывается короткий номер 191, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК открывает горячую линию по вопросам нарушения сроков землеустроительных работ-2

Принимаются сообщения о ненадлежащем оформлении материалов при установлении границ, делении и слиянии, легализации самовольно занятых земельных участков. Не останется без внимания информация о длительном ожидании уведомлений в электронной очереди от организаций по земле-устройству на оплату работ по заключенным договорам. 

Горячая линия 191 открыта с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Также сообщения можно отправить в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля

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