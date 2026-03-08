Каждый 8-й белорус – член Красного Креста! Как развивается волонтерское движение? Интервью с Дмитрием Шевцовым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов. Каким был 2025 год для Белорусского Красного Креста? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что произошло в Белорусском Красном Кресте за прошлый год?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Год был, как и любой, как и везде, сложный. Задач у нас было много, но мы с достоинством справились со всеми задачами. Проектов было очень много. Мы наращиваем с каждым годом те классические, традиционные проекты, которые всегда сопровождал Белорусский Красный Крест. Это помощь детям, особенно тем, которые находятся под попечительством государства. Мы оказываем помощь нашим пожилым людям в рамках государственного социального заказа в сфере Министерства труда и социальной защиты, в сфере здравоохранения. Это люди-инвалиды, пожилые, которые имеют функциональный класс нарушения 3-4, то есть те, которые либо прикованы к кровати, либо с трудом передвигаются по квартире. У нас есть медсестры Красного Креста, есть сестры милосердия. Мы организовываем работу команд, где одному человеку предоставляется комплекс медико-социальной помощи, это всеобъемлющая помощь: от медицинских манипуляций до уборки в доме, походов в магазин, необходимых вещей, чтобы человек полностью чувствовал заботу о себе. Александр Осенко:

Это волонтерское движение? Дмитрий Шевцов:

В том числе и волонтерское. Это и в рамках государственного социального заказа, и в рамках волонтерского движения, потому что на эти цели мы привлекаем волонтеров обязательно. Каждый 8-й белорус – член Красного Креста!

Александр Осенко:

Вы как-то обозначили в своем докладе, что каждый восьмой белорус является членом Белорусского Красного Креста. Дмитрий Шевцов:

Это так, больше, чем 1 миллион 150 человек. Это очень большая гордость для любого общественного объединения, для нас в том числе. Наверное, благодаря тому, что белорусский народ неравнодушен к чужой беде. Я всегда про это говорю. Мы привыкли приходить на помощь любому, поэтому отклик для того, чтобы люди становились членами Белорусского Красного Креста (потому что собранные средства идут на помощь тем людям, которые нуждаются в помощи), всегда приветствуется и не требует дополнительного разъяснения, уговора. Куда обратиться, если человек хочет стать волонтером? Александр Осенко:

Что вы посоветуете людям, кто хочет помочь, кто хочет работать в Красном Кресте, стать волонтером? Куда им обратиться?

Дмитрий Шевцов:

Это очень просто. Человек приходит в любой офис Белорусского Красного Креста (у нас их очень много – 156) и говорит, что я хочу присоединиться к команде Красного Креста. С ним проведут разговор, поймут, в каком направлении он хочет оказывать помощь: разовую или участвовать в каких-то долгосрочных акциях, проектах. У нас есть обучение первой помощи и команды быстрого реагирования в том числе. Мы обязательно с удовольствием принимаем к себе этого человека, если есть необходимость, обучаем его, экипируем, он становится членом нашей команды. Я всегда говорю: тот, кто хоть раз присоединился к нашему волонтерскому движению, поучаствовал в какой-то из добрых акций, как правило, все равно уже остается навсегда с нами. Демографическая безопасность Беларуси. Увеличение рождаемости требует новые подходы – какие? Дмитрий Шевцов:

Увеличение рождаемости требует абсолютно новые подходы, концептуальные подходы. Здесь надо продумывать разные механизмы ее увеличения.

Дмитрий Шевцов:

Нам надо забыть такое понятие, как гражданские браки, потому что они вносят свой отрицательный дисбаланс. Понятно, что молодые люди живут, у них все прекрасно, но, с психологической точки зрения, это является тормозом для того, чтобы женщина рожала детей. Она понимает, что она живет с супругом, но это незаконный супруг. Она живет с молодым человеком, с гражданским мужем. Этот молодой человек все равно считает себя холостяком, потому что у него нет штампа в паспорте, никаких обязанностей, никакой ответственности. Это, конечно же, сказывается не совсем правильно. Мы должны проводить серьезную идеологическую работу. Мы должны проводить работу, направленную на культ белорусской семьи, показывать многодетную семью, ее превозносить, чтобы у нашей молодежи складывался имидж того, что семья – это как минимум два, а то и три, и четыре ребенка. Это будет являться достаточно серьезным пусковым механизмом. Конечно же, поддержка молодых семей, закрепление их на селе. Семья, которая закрепляется на селе, у которой есть свой дом, приусадебное хозяйство, которые счастливы, довольны, живут на свежем воздухе, они априори будут иметь многодетную семью. Это тоже очень важный момент. Это комплексный подход, сложный, длительный, кропотливый, но чем раньше мы его начнем, тем больше увидим плоды этой работы. Стремится ли молодежь работать в медицине и как обстоят дела на селе? Александр Осенко:

Чтобы молодые люди переезжали в село, им надо создать условия. Прежде всего им надо там дать работу.

Дмитрий Шевцов:

И работу, и жилье мы должны давать, поэтому мы должны продумывать различные механизмы закрепления. Александр Осенко:

Сейчас молодежь стремится получить медицинское образование и работать в том числе на селе? Как вы проводите профориентацию? Дмитрий Шевцов:

Мы же понимаем, что есть медико-биологические или просто биологические классы. Потенциально это те люди, которые потом, возможно, захотят связать свою жизнь с медициной. Мы должны рассказывать о профессии, общаться, завлекать, уговаривать, выступать как купцы, чтобы человек захотел попробовать пойти в медицину. Да, это очень сложная учеба, сложная и ответственная работа, но это очень благородная работа. Если спросить у любого медика, который проработал 5-10 лет и больше, он никогда не скажет, что жалеет. Это та профессия, которая тебя затягивает. Эта работа должна проводиться для того, чтобы наша молодежь больше хотела связывать свою дальнейшую жизнь с медициной. Рецепт жизни от настоящего белоруса