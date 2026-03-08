Более 90 пунктов обогрева развернул Красный Крест в Беларуси во время сильных морозов – Шевцов

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Эта зима покорила нас своими морозами и холодами. Есть ли какая-то статистика, сколько было организовано пунктов?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас было развернуто больше 90 пунктов за весь этот период. Мы разворачивали в областных центрах, в Минске, в районных центрах. Где есть офисы, в подавляющем большинстве работали пункты обогрева. Были еще и выездные пункты, они согласовывались с местными органами власти. Как правило, это рынки, выезды из города, возле церквей, чтобы люди, которые просто в городе, могли зайти спокойно и выпить чая, съесть печенье, пообщаться с нашими ребятами. Отдохнуть, согреться и пойти дальше.

Более того, мы участвовали и в расчистке снега, потому что нас завалило, мы активно помогали и в городах, и на селе. Мы знаем, что есть пожилые люди, которые не могут себе вычистить дорожки, чтобы передвигаться, поэтому мы подключали большое количество волонтеров. Более 1 300 волонтеров было привлечено.