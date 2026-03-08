«Это очень опасная вещь». Глава БКК рассказал, как работают уколы для похудения

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как доктор скажу, что это очень опасная вещь. Это препараты, предназначенные для регулирования глюкозы в крови, то есть они предназначены для больных сахарным диабетом. Конечно же, они снижают чувство аппетита, снижают вес, ускоряют обмен веществ. Это показано тем людям, которые имеют определенную патологию. Когда обычный здоровый человек вдруг решил благодаря им похудеть, он добьется кратковременного эффекта.

Мы должны понимать, что эти препараты естественным образом будут понижать внутренние гормоны. Как будет работать наш организм, когда отменим эти препараты, мы точно не знаем, во-первых.

Во-вторых, не изменив образ жизни, мы через какое-то время опять туда же вернемся. Если мы хотим начать заняться собой, то надо посещать все-таки спортивные объекты. И, как говорила Фаина Раневская в свое время, есть на полведра меньше.