Казахи в Беларуси: почему едут сюда работать и учиться, считают своей второй родиной и какие блюда предпочитают

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан объединяют не только политика и экономика, но и просто человеческие судьбы. Наши страны по праву считаются гостеприимными. Что у них, что у нас мирно соседствует представители разных национальностей. Впрочем, с казахами белорусскую землю связывают особенно теплые отношения. Хотя здесь они поселились сравнительно недавно – в середине прошлого века. Кто-то приехал пару лет назад и занимается бизнесом, а кто-то живет здесь со времен Советского Союза.

Роза неизменно дарит цветущее настроение домочадцам и гостям. Знаменитое казахское гостеприимство, между прочим, не знает границ и в Беларуси. В их доме впору шлагбаум установить: кто переступил порог, без угощения не выйдет.

Роза Щелкун:

Никогда человек, зашедший за порог, не уходил, чтобы не съесть кусочек хотя бы хлеба, если он отказывается вообще есть.

Роза – казашка, супруг Рамуальд – белорус, правда, с детства жил в Казахстане, куда родители уехали поднимать целину. А вот дети интернациональной пары в школу ходили уже в Минске. Раймонд – абсолютный чемпион Беларуси по русскому бильярду. На международных первенствах выступал и против казахов.

Раймонд Щелкун:

Командный турнир был (Россия – Казахстан – Беларусь) в Казани. Мы победили. Выиграли решающий матч у казахов.

Сабина Щелкун:

Когда путешествую, когда возвращаюсь в Минск, прямо как домой. Потому что очень чистый город.

Недавно должна была переехать в Москву работать, но в последний момент сдала билет и решила остаться здесь. Здесь уже размеренная жизнь, свой дом.

На ужин собирается вся семья. Лепешки – дань казахским традициям.

Роза Щелкун:

У нас все смешанно. Не сказать, что мы приверженцы только одного. У нас две родины, поэтому у нас две кухни.

Ассортимент белорусских продуктов изменил и некоторые казахские привычки.

Роза Щелкун:

Нам сразу понравился белорусский хлеб. Там мы ели все время белый, а здесь мы едим только черный, потому что черный здесь очень вкусный. Тем более такого разнообразия я не видела, наверное, нигде.

Пока подходят лепешки, Роза принимается за белорусское топ-блюдо. По праздникам оно на столе обязательно. В казахском исполнении драники получаются золотистыми. Секрет Розы, чтобы картошка не темнела, добавить лук. А приправить кроме сметаны еще и укропом.

Глава семьи Рамуальд облачается в национальный казахский костюм – это только по особым случаям. Настроение создают песни казахские и про Минск собственного сочинения.

Трудно поверить, но Рамуальд своего голоса не слышит. Он потерял слух, но не вкус жизни. Несколько месяцев назад пережил пересадку почки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Роза Щелкун:

Ни одного дня не была разочарована, что сюда переехала. Мы бесплатно сделали пересадку. Россия или другие страны не могут таким похвастаться. Все платно же. А у нас, слава Богу, построили трансплантологию, клинику трансплантации. И какое счастье, что муж сейчас обрел нормальное качество жизни.

За столом белорусские драники и казахские лепешки будут не конкурировать, а дополнять друг друга, как и культура двух стран в дружной семье белорусских казахов.

Тем временем еще один уроженец Казахстана вспоминает, как лично угощал бешбармаком Брежнева и Хрущева. Юрий Булюбаш от родного Уральска до Австрии прошел всю войну и даже взял в плен фельдмаршала Паулюса.

Юрий Булюбаш, ветеран Великой Отечественной войны:

Вынул пистолет, постучал и говорю: «Открывайте или мы взорвем это здание». Открыли дверь, Паульс вышел, мы его пленили.

С Минском Юрий Александрович впервые познакомился, когда освобождал город на танке.

Юрий Булюбаш, ветеран Великой Отечественной войны:

Минск был разрушен, но нужно отдать именно жителям Минска и Беларуси в партизанском движении. Они одни из лучших партизан.

Прежде, чем вернуться в белорусскую столицу насовсем, успел поработать в Казахстане. Как поднимают целину, докладывал своему непосредственному начальнику – Брежневу – тогда еще второму секретарю ЦК Казахстана.

От бешбармака Леонид Ильич никогда не отказывался. Довелось Юрию Александровичу и генсека национальным блюдом попотчевать. Хрущев приехал к писателю Шолохову, их жены были сестрами. На охоте не обошлось без курьезов.

Юрий Булюбаш, ветеран Великой Отечественной войны:

Постреляли, пошли к костру и заварили бешбармак. Бешбармак принято на руку до локтя класть на лепешку и чтобы эта лепешка была вся во рту. И Никита попытался сделать и всю свою физиономию обмазал. Сидит Шолохов и говорит: «Никита, ты как поросенок». Он говорит: «Ты знаешь, Мишель (он его Мишелем называл), ты помолчи».

За 40 лет в Беларуси Юрий Булюбаш и здесь внес свой вклад в историю. Минск изучил глубоко. Столичное метро, работая инженером, начинал строить с нуля.

Вот и молодая смена казахских офицеров. Военный факультет БГУ уже пятый год принимает десант курсантов из Казахстана.

Абай Кабарбаев, курсант военного факультета Белорусского государственного университета:

Мне очень нравится здесь обучаться. Много узнал, увидел, очень интересная страна. Не пожалел, что именно сюда приехал.

Здесь у курсантов уникальная возможность – получить сразу два образования: военное и гражданское. Допустим, военных специалистов по геоинформационным системам в Казахстане не готовят.

Поехать учиться в Беларусь престижно. Сначала нужно сдать экзамены в Казахстане. Конкурс – 7-8 человек на место.

Сабит Сейсенгалиев, курсант военного факультета Белорусского государственного университета:

Большая честь получить в Беларуси образование, потому что оно очень ценится. И самому нравится.

А однокурсников учат своим. Например, отмечать весной казахский Новый год – Наурыз.

Виктор Хурсин и Сабит Сейсенгалиев, курсанты военного факультета Белорусского государственного университета:

Мы настолько с Витей сдружились, что я приглашал его к себе на Новый год. Мы отмечали Новый год вместе.

Витя угощал меня драниками, белорусской национальной едой, показывал обычаи, пасхальные яйца привозил.

В общежитии все, как у обычных студентов. За исключением казахской музыки в плеере и атрибутов, напоминающих о доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жаксылык Бактыгереев, курсант военного факультета Белорусского государственного университета:

Это называется тахья. В основном одевают девушки на молитвы или национальные праздники.

Жаксылыку повезло вдвойне. В Беларуси обрел не только профессию, но и семью. Жена – россиянка – тоже учится в БГУ. На свадьбе в Казахстане гуляли и белорусские однокурсники. Сейчас у Жаксылыка уже подрастает маленькая дочка.

Жаксылык Бактыгереев, курсант военного факультета Белорусского государственного университета:

Тут я, получается, свой семейный очаг создал, живу на квартире. Беларусь для меня – вторая родина.

Алия из Западного Казахстана к белорусским пейзажам вместо родных степей уже привыкла. В Лиде Алия живет с 1989 года. Кстати, в Гродненской области сконцентрировано большинство белорусских казахов.

Алия Сапаралиева-Гуцева:

Как мама говорит, «пожили там немножко, на родине, теперь давай поживем на моей родине».

И на работе, и дома Алия старается окружать себя вещами, напоминающими о Родине.

Знает Алия множество казахских песен. С удовольствием знакомит с национальной культурой и белорусов.

Алия Сапаралиева-Гуцева:

Я бы не сказала, что это патриотизм, потому что это слишком высоко звучит. А вообще любовь к тому, что ты делаешь, к тому, что ты хочешь, чтобы она не пропала.

Как мостик между родным Казахстаном и Беларусью, ставшей домом, льется песня, понятная и без перевода.