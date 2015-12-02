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«Карета подана!» Сергей Костюк исполнил мечту «принцессы» – своей дочери Виктории

02 декабря 2015 10:30
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Для каждой маленькой мечтательницы папа – главный волшебник. Именно он может превратить обычный день – в праздник. Исполнить заветные мечты.

Сергей Костюк ласково называет свою дочурку Вику «принцессой». Любительница мультиков про королевские балы, девочка как-то раз спросила: «Папа, если я принцесса, то где моя карета?»

На протяжении пяти лет Сергей собирал информацию о каретах. Продумывал все до мелочей. Наблюдал за предпочтениями дочери с колоссальной внимательностью претворяя ее мечту в жизнь.

Сергей признается, что для того, чтобы карета действительно поехала, пришлось потратить действительно много сил и нервов. Были и бессонные ночи за чертежами, и поездки в Польшу на производства. Ведь для дочери хотелось сделать все, как можно лучше.

Сергей уверен: отцовский долг – сдержать данное ребёнку слово.

И папа не зря старался. Когда девочка в первый раз увидела карету с кучерами и лошадьми, подумала, что выйдет из нее и появится замок с самым настоящим принцем.

Родительскую любовь можно сравнить с океаном. Она также бесконечна. Семейный очаг становится теплее, когда люди дарят друг другу искреннюю заботу и радость. Вика родителям очень благодарна и до сих пор не может нарадоваться исполнению ее мечты.

# общество # Фотофакт # Необычное # Изобретения # Сергей Костюк

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