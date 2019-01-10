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Караоке со «звездой», снежное шоу, астрологи: новогодний бал пройдёт 13 января в Большом театре

10 января 2019 09:58
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – режиссёр Большого театра оперы и балета Беларуси – Наталья Барановская и режиссёр Большого театра оперы и балета Беларуси – Дарья Потатурко.

Караоке со «звездой», снежное шоу, астрологи: новогодний бал пройдёт 13 января в Большом театре-1

Как будет проходить новогодний бал? Какие интересные активности запланированы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Бал # общество # Наталья Барановская # Дарья Потатурко # Фотофакт

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