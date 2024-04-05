Канал поставки запрещённых веществ перекрыли в Брестской области

Канал поставки из России запрещенных веществ перекрыли правоохранители Брестской области. Помощь оперативникам оказали в этом представители таможни. Потребовалась и силовая поддержка отряда спецназначения «Рысь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома:

Оперативники ОВД Брестчины совместно с коллегами из Кобринского РУВД при содействии представителей Брестской таможни и силовой поддержке отряда спецназначения «Рысь» пресекли канал незаконной поставки из России запрещенных веществ. При попытке пересечения государственной границы Беларуси на трассе М1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации» задержаны двое брестчан 25 и 30 лет. В ходе осмотра автомобиля, на котором они передвигались, обнаружено и изъято 50 флаконов с маслянистой жидкостью объемом 500 миллилитров. Согласно результатам экспертизы, восемь наименований препаратов содержали в своем составе сильнодействующие вещества, запрещенные на территории нашей страны.