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Польша скоро установит укрепления на границе с РБ и РФ

07 ноября 2024 14:44
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Польша приступит к установке первых фортификационных укреплений на восточной границе еще перед Днем независимости, включая и противотанковые «ежи», заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет ТАСС.

О начале строительства линии обороны на границе с Россией, получившей название «Восточный щит», было заявлено 1 ноября премьер-министром Дональдом Туском. Работы будут стоить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) и должны завершиться в 2028 году .

Вдоль 800-километровой линии границы с Россией и Беларусью предполагается вырыть рвы, поставить минные поля и организовать систему активного наблюдения.

# Государственная граница Беларуси

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