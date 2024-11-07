Польша скоро установит укрепления на границе с РБ и РФ

Польша приступит к установке первых фортификационных укреплений на восточной границе еще перед Днем независимости, включая и противотанковые «ежи», заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет ТАСС.

О начале строительства линии обороны на границе с Россией, получившей название «Восточный щит», было заявлено 1 ноября премьер-министром Дональдом Туском. Работы будут стоить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) и должны завершиться в 2028 году .

Вдоль 800-километровой линии границы с Россией и Беларусью предполагается вырыть рвы, поставить минные поля и организовать систему активного наблюдения.