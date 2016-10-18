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Камень-дарун, Сердце земли и Ковчег: в Крупках появятся необычные памятники

18 октября 2016 16:10
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Новости Беларуси. Новые архитектурные композиции из камня в скором времени украсят Крупки. 

В городе появятся Камень-дарун, который исполняет желания, Сердце земли, который символизирует величие Беларуси, а также Камень-ковчег согласно библейским преданиям.

Необычные памятники в подарок местным жителям и гостям города оставили известные белорусские художники-скульпторы, которые провели на Крупщине специальный пленэр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Камни для своих творческих замыслов местные. Вес самого большого – 13 тонн.

# общество # Фотофакт # Арт-проекты

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