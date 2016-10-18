Камень-дарун, Сердце земли и Ковчег: в Крупках появятся необычные памятники

Новости Беларуси. Новые архитектурные композиции из камня в скором времени украсят Крупки.
В городе появятся Камень-дарун, который исполняет желания, Сердце земли, который символизирует величие Беларуси, а также Камень-ковчег согласно библейским преданиям.
Необычные памятники в подарок местным жителям и гостям города оставили известные белорусские художники-скульпторы, которые провели на Крупщине специальный пленэр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Камни для своих творческих замыслов местные. Вес самого большого – 13 тонн.