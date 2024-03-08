«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске

Встретить весенний праздник с пользой для здоровья. В Минске прошел «Красивый забег» для женщин всех возрастов. Им необходимо было преодолеть дистанцию длиною в 3 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бежать предстояло вдоль Чижовского водохранилища. Принять участие в марафоне изъявили желание несколько сотен приверженец здорового образа жизни. Самой юной из них только исполнилось 12 лет. Кроме того, для многих этот старт стал первым в жизни. Провести праздник необычно? Почему бы и нет.

Анна Тихонович, участница забега:

В этот праздник очень хотелось попасть на какое-нибудь такое мероприятие, а на финише меня будет ждать мой парень с цветами и подарком. Это дополнительный стимул показать себя, результат.

Екатерина Короткина, участница забега:

В такой день, солнечный, весенний, принять участие в этом красивом женском забеге – неимоверные ощущения. Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Какой праздник без спорта? Самый лучший праздник – это когда выходишь бежать, плавать, бегать на лыжах. Поэтому сегодня традиционно, уже в который раз, самые лучшие, самые прекрасные девушки здесь. И мы видим, что с каждым годом их становится больше.