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«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске

08 марта 2024 11:13
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Встретить весенний праздник с пользой для здоровья. В Минске прошел «Красивый забег» для женщин всех возрастов. Им необходимо было преодолеть дистанцию длиною в 3 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске-1

Бежать предстояло вдоль Чижовского водохранилища. Принять участие в марафоне изъявили желание несколько сотен приверженец здорового образа жизни. Самой юной из них только исполнилось 12 лет. Кроме того, для многих этот старт стал первым в жизни. Провести праздник необычно? Почему бы и нет.

«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске-4

Анна Тихонович, участница забега:
В этот праздник очень хотелось попасть на какое-нибудь такое мероприятие, а на финише меня будет ждать мой парень с цветами и подарком. Это дополнительный стимул показать себя, результат.

«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске-7

Екатерина Короткина, участница забега:
В такой день, солнечный, весенний, принять участие в этом красивом женском забеге – неимоверные ощущения.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Какой праздник без спорта? Самый лучший праздник – это когда выходишь бежать, плавать, бегать на лыжах. Поэтому сегодня традиционно, уже в который раз, самые лучшие, самые прекрасные девушки здесь. И мы видим, что с каждым годом их становится больше.

«Какой праздник без спорта?» Ежегодный «Красивый забег» прошёл в Минске-10

На финише каждую участницу красивого забега наградили памятной медалью. Приятным бонусом победителям стал денежный приз. К слову, такие праздничные забеги уже традиционные. Сегодняшний стал восьмым по счету.

# 8 Марта # общество

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