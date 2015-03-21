Какой будет столица в 2030 году? – о Генеральном плане развития города рассказали в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Это «Большой город» на телеканале СТВ. Каким будет Минск будущего? О столице образца 2030-го года сегодняшний разговор.

Генеральный план развития города – это 2,5 тысячи страниц. Детально в нем разбираются, наверное, только специалисты. Тем не менее, большинство жителей столицы знают и о второй кольцевой автодороге и о городах-спутниках. Чем еще город будет удивлять? Что сейчас делается для удобной и комфортной жизни? Поговорим об этом с нашим гостем.

В студии «Большого города» Сергей Осипов, начальник управления комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Что первым делом бросится в глаза в Минске «будущего»?

Сергей Осипов, начальник управления архитектуры и организации проектных работ комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Тут сложно спрогнозировать. Наверное, мало кто 15 лет назад мог мечтать или представить, что в городе Минске будет проведен тот же чемпионат мира по хоккею, будут построены такие крупные ледовые площадки и другие объекты. Поэтому тут, наверное, сложно спрогнозировать, что конкретно у нас появится.

Каких объектов в городе сегодня не хватает? Что надо построить в первую очередь и где?

Сергей Осипов:

Наверное, особенно в спальных микрорайонах, таких как Каменная горка, чувствуется нехватка детских дошкольных учреждений, школ – не успевают за объемами возводимого жилья. Эти объекты будут строиться и дальше.

Если говорить еще про спальные районы, то, наверное, не хватает – и над этим идет работа – спортивных объектов не олимпийских видов спорта, а физкультурно-оздоровительного направления для массового потребления. Уже есть наработки. Сейчас в микрорайоне Северном на улице Герасименко заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного центра. Это типовой проект, сделанный для возможности его применения в последующем в других спальных микрорайонах с теми видами спорта, которые пользуются у жителей массовым спросом и просто для оздоровления. Вот таких объектов не хватает. Размещение и строительство идет в этом направлении.

Тут, наверное, надо отметить, что есть нехватка как на застраиваемых сейчас территориях, так и на уже существующих мест хранения автотранспорта – парковок, стоянок, паркингов. Вот таких объектов хотелось бы, чтобы было больше. Больше объектов, позволяющих разгрузить дворовые территории, улицы, создать нормальные условия для движения транспорта.

Вот таких объектов, на мой взгляд, не хватает городу. И задачи стоит, мы работаем над этим. Но есть еще проблема: не все жители готовы ставить машину в паркинг – еще сохранился такой взгляд, что проще поставить свой автомобиль на зеленой зоне, на порт наехать или на пешеходе остановиться, чем заплатить за паркинг. Надо меня немножко подход самого населения к этому.

Границы города расширяться не будут. Как спланировать жилищное строительство в таких условиях? Где строить?

Сергей Осипов:

На самом деле, еще есть резерв в городе. Есть ветхая усадебная застройка. Наличие таких объектов на территории никак не красит город. Я не говорю про полный снос всей усадебной застройки, я говорю про места, про пятна, которые есть и которые возможно сносить и застраивать. Вот на проспекте Дзержинского еще остались места, которые можно застраивать под многоэтажную жилую застройку.

Второе, есть такие объекты, как малоэтажная застройка – 2-3-этажные дома старой застройки (периода 50-60-х годов). Таких территорий очень много, где дома с деревянными перекрытиями, с отсутствием каких-то нормальных удобств. Они уже исчерпали свой физический потенциал, требуют капитального ремонта. А уже проведены исследования и уже доказано, что стоимость 1 м² такого дома больше, чем стоимость метра квадратного нового строительства. Поэтому нецелесообразно проводить капитальный ремонт, какую-то реконструкцию таких объектов. Рассматривается вопрос их сноса и застройки нормальным современным жильем.

Также есть еще ресурс, и последнее время этому уделяется внимание, - мансардное строительство. На существующих пятиэтажных жилых домах проводится надстройка мансардных этажей. К сожалению, у нас еще мало таких объектов, но объекты есть, есть и интересы застройщиков в этом направлении. Это мировая практика. В рамках капитального ремонта проводится работа по реконструкции с надстройкой мансардных этажей.

Так что потенциал еще есть у города.

Развитие городов-спутников. Можно ли ожидать быстрого роста этих населенных пунктов? На каком этапе находится их строительство?

Сергей Осипов:

Расчетная перспектива Генерального плана – до 2030 года. Ожидается, что на территории городов-спутников будет прирост населения порядка 230 тысяч, при нынешних 90 тысячах. Но до 2030 еще 15 лет. Чтобы этого достичь, не значит просто построить в городах-спутниках жилье и люди туда поедут жить. Надо создать места приложения труда, разместить какие-то производства, создать инфраструктуру и все это соединить хорошими транспортными магистралями непосредственно с самим городом, чтобы это был действительно город-спутник, чтобы могли люди, живущие в городе-спутнике пользоваться всеми благами, удобствами города непосредственно. Это сложный, кропотливый труд, который требует больших капитальных вложений. Прогнозируется, что до 2030 года все-таки будет прирост.