Как построить идеальные отношения? Магистр психологии дал несколько рекомендаций

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – магистр психологии Денис Северов. Существуют ли идеальные отношения между мужчиной и женщиной? Как правильно строить общение в семье? Как найти партнера, с которым можно быть самим собой? Устроили настоящий психологический сеанс в студии и обсудили эти вопросы. Как сделать, чтобы и мужчина, и женщина были счастливы в отношениях?

Денис Северов, магистр психологии:

Есть избитое мнение: чтобы найти свою половинку, не нужно быть половинкой – нужно быть цельным. Часто в понятии любви у людей возникает созависимость. По сути, два человека компенсируют друг другу свою боль. Это не про идеальные отношения. Чтобы поплакаться, существует психолог. Важный момент. Если вам есть о чем поговорить с вашим партнером, вы получаете чувство уединенности, эти отношения можно назвать близкими к идеалу. Женщина хочет поговорить, а мужчина устал на работе. Как быть?

Есть правило 15-20-30 минут (кто как называет). Когда мужчина приходит вечером с работы, не нужно накидываться на него и «выливать» весь свой эмоциональный порыв, все свое внимание. Дайте переключиться. Переключение происходит в момент еды. Конфликт, который часто возникает, когда мужчина приходит с работы домой, у него нестыковка. Какой бы прекрасной ни была женщина, он еще там какое-то время. Дайте ему 15-20 минут, и тогда он сам к вам придет. О людях, которые притворяются в отношениях