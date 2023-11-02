Как построить идеальные отношения? Магистр психологии дал несколько рекомендаций
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – магистр психологии Денис Северов.
Существуют ли идеальные отношения между мужчиной и женщиной? Как правильно строить общение в семье? Как найти партнера, с которым можно быть самим собой? Устроили настоящий психологический сеанс в студии и обсудили эти вопросы.
Как сделать, чтобы и мужчина, и женщина были счастливы в отношениях?
Денис Северов, магистр психологии:
Есть избитое мнение: чтобы найти свою половинку, не нужно быть половинкой – нужно быть цельным. Часто в понятии любви у людей возникает созависимость. По сути, два человека компенсируют друг другу свою боль. Это не про идеальные отношения. Чтобы поплакаться, существует психолог.
Важный момент. Если вам есть о чем поговорить с вашим партнером, вы получаете чувство уединенности, эти отношения можно назвать близкими к идеалу.
Женщина хочет поговорить, а мужчина устал на работе. Как быть?
Есть правило 15-20-30 минут (кто как называет). Когда мужчина приходит вечером с работы, не нужно накидываться на него и «выливать» весь свой эмоциональный порыв, все свое внимание. Дайте переключиться. Переключение происходит в момент еды.
Конфликт, который часто возникает, когда мужчина приходит с работы домой, у него нестыковка. Какой бы прекрасной ни была женщина, он еще там какое-то время. Дайте ему 15-20 минут, и тогда он сам к вам придет.
О людях, которые притворяются в отношениях
Юрий Царев, ведущий:
Большинство из нас играют роль. Когда люди встречаются, чтобы понравиться человеку, они показывают лучшую демо-версию себя. Когда начинаются отношения, становятся более глубокими, настоящее человеческое нутро начинает вылазить. И оно не всегда совпадает с демо-версией.
Денис Северов:
Вы сказали, как будто вылазит Чужой. У многих это нутро живое, искреннее, открытое. Когда мы в паре встречаем человека, который может увидеть нас немножко больше, чем мы сами, помогает человеческое нутро из нас достать. В этом случае партнер помогает сорвать с себя роли, проявиться и показать, каким ты можешь быть: не нужно притворяться, в этом ты классная.
Когда мы смотрим на человека как на ребенка и видим, какой он, понимаем, что в нем есть недостатки, но фокусируем внимание на его достоинствах, для человека это лучшая терапия.