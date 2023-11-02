Солдат нового пополнения. Новобранцы постигают азы военной науки

Новости Беларуси. Подготовка солдат нового пополнения началась в Вооруженных силах Беларуси. Азы военного дела изучают и в 72-м объединенном учебном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе занятий у прапорщиков и младших специалистов изучение воинских уставов, стрелкового оружия, строевая, физическая подготовка. Впереди у новобранцев – военная присяга. Торжественный ритуал пройдет 25 ноября.

Максим Тузов, заместитель начальника школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений:

После принятия военной присяги с личным составом проводятся комплексное занятие по предметам обучения. После этого с 1 декабря начинается учебный год в Вооруженных силах, на котором данный личный состав проходит подготовку по своим военно-учетным специальностям.