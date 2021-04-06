У жителей Литвы ностальгия по СССР и недоверие к ЕС. Опубликованы данные нового соцопроса

Эксперты Вильнюсского института политического анализа провели новый социальный опрос среди литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полученные данные оказались весьма неожиданными даже для самих исследователей. Выяснилось, что многие граждане, которые раньше выступали за сближение их страны с ЕС и отказ от советского прошлого, теперь придерживаются иной точки зрения. Резкой критике со стороны литовцев подверглись многие сферы. Так, более половины опрошенных утверждают, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия COVID-19 ее полностью разрушила.

44 % респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать. 70 % избирателей Социал-демократической партии Литвы считают, что «НАТО забирает деньги из бюджета стран-членов».

Больше всего исследователей удивили общие ответы. Например, с утверждением, что «Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут экономический ущерб», согласны 66 % участников опроса. Больше половины убеждены, что «у Литвы нет самостоятельной внешней политики – все диктует Брюссель». 32 % считают, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон.