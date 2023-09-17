Как подготовить многолетники к холодам? Советы дачникам

В начале осени дачникам приходится спешить: пока не наступили холода, нужно и почву удобрить, и кустарники посадить, и сделать множество других садово-огородных дел, рассказали в программе «Плюс-минус». Сегодня поговорим о многолетниках – как правильно подготовить к холодам самых нежных обитателей сада?

В сентябре заложите цветочные почки пионов: каждые 3 дня поливайте их в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вокруг растения разбрасывайте древесную золу. Срезали вы пионы или нет, на каждый куст необходимо высыпать по паре ведер торфа.