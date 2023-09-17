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Как подготовить многолетники к холодам? Советы дачникам

17 сентября 2023 17:53
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В начале осени дачникам приходится спешить: пока не наступили холода, нужно и почву удобрить, и кустарники посадить, и сделать множество других садово-огородных дел, рассказали в программе «Плюс-минус». Сегодня поговорим о многолетниках – как правильно подготовить к холодам самых нежных обитателей сада?

В сентябре заложите цветочные почки пионов: каждые 3 дня поливайте их в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вокруг растения разбрасывайте древесную золу. Срезали вы пионы или нет, на каждый куст необходимо высыпать по паре ведер торфа.

Как подготовить многолетники к холодам? Советы дачникам-1

Розы в сентябре еще продолжают расти. Не срезайте бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду: это вызовет рост новых побегов, а растение должно готовиться к зиме. По этой же причине в сентябре не стоит поливать розы. Цветки и бутоны просто отщипывайте, сами кусты подкармливайте фосфором и калием из расчета по столовой ложке вокруг куста, в верхний слой почвы. Кроме того, нужно окучить растения на высоту 10-12 сантиметров.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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