Советы лунного календаря на середину сентября 2023-го: какие растения следует высаживать?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 сентября – новолуние закончилось, и можно смело приступать к посадке плодовых деревьев и кустарников, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно сажать корнеплоды, лук, кабачки, огурцы, патиссоны. Помидоры, баклажаны, перец сейте исключительно для рассады. Хорошо прорастут также укроп, петрушка и сельдерей.

19 сентября звезды советуют сажать корнеплоды, сеять помидоры, огурцы, и баклажаны на рассаду. Обрабатывайте землю и удаляйте сорную траву.

20 сентября лучше заняться обработкой земли: копать, рыхлить, удалять сорные растения. Копать картошку не рекомендуется, весь остальной урожай можно смело собирать.