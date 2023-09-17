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Советы лунного календаря на середину сентября 2023-го: какие растения следует высаживать?

17 сентября 2023 17:54
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 сентября – новолуние закончилось, и можно смело приступать к посадке плодовых деревьев и кустарников, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно сажать корнеплоды, лук, кабачки, огурцы, патиссоны. Помидоры, баклажаны, перец сейте исключительно для рассады. Хорошо прорастут также укроп, петрушка и сельдерей.

19 сентября звезды советуют сажать корнеплоды, сеять помидоры, огурцы, и баклажаны на рассаду. Обрабатывайте землю и удаляйте сорную траву.

20 сентября лучше заняться обработкой земли: копать, рыхлить, удалять сорные растения. Копать картошку не рекомендуется, весь остальной урожай можно смело собирать.

Советы лунного календаря на середину сентября 2023-го: какие растения следует высаживать?-1

21 сентября звезды советуют высаживать все культуры, посадку которых вы откладывали. В первую очередь займитесь посевом патиссонов и зелени. Собирайте томаты и опрыскивайте огород против насекомых.

22 сентября рекомендуется сосредоточиться на обработке земли и сборе урожая луковичных корнеплодов и пряной зелени. Допускается также посев и посадка луковых, томатов, болгарского перца и тыквы.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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