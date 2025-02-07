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Какие достопримечательности Лиды стоит обязательно посетить? Вот несколько интересных мест

07 февраля 2025 12:51
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В 2025 году столицей Дня белорусской письменности станет Лида, второй по величине город в Гродненской области. Место с неповторимой атмосферой и яркими архитектурными достопримечательностями. Лида привлекает туристов масштабными фестивалями и промышленными экскурсиями. Показываем и рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

В этом городе все дороги ведут в замок. Это его главная достопримечательность. Возвели сооружение пленные волыняне. С 1323 по 1328-й. По приказу великого князя Гедимина. К слову, памятник родоначальнику легендарной династии и основателю столицы Великого княжества Литовского Вильно находится недалеко от замка.

Какие достопримечательности Лиды стоит обязательно посетить? Вот несколько интересных мест-2

Тереса Липницкая, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея: 
Лидский замок строится у основания двух рек – Лидеи и Каменки, берега которых были сильно заболочены. Сама территория Понеманья в средневековье достаточно серьезно заболочена. Мастера придумали использовать болото тоже как способ сделать замок неприступным для неприятелей.

Какие достопримечательности Лиды стоит обязательно посетить? Вот несколько интересных мест-4

Это первый каменный замок Великого княжества Литовского на территории Беларуси. Причем замок-кастель, который сверху напоминает форму неправильного четырехугольника.

Подробности в видео.

# Туризм

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