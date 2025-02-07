Какие достопримечательности Лиды стоит обязательно посетить? Вот несколько интересных мест

В 2025 году столицей Дня белорусской письменности станет Лида, второй по величине город в Гродненской области. Место с неповторимой атмосферой и яркими архитектурными достопримечательностями. Лида привлекает туристов масштабными фестивалями и промышленными экскурсиями. Показываем и рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

В этом городе все дороги ведут в замок. Это его главная достопримечательность. Возвели сооружение пленные волыняне. С 1323 по 1328-й. По приказу великого князя Гедимина. К слову, памятник родоначальнику легендарной династии и основателю столицы Великого княжества Литовского Вильно находится недалеко от замка.